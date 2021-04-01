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Ірландія анонсувала відкриття посольства в Києві

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало відкриття в Україні свого посольства. Відкриття дипломатичного представництва заплановано на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Ірландії в Twitter.

У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.

"Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відкрити посольства в кількох країнах світу. зокрема, в Гані, Чилі та Мумбаї.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення повної мобільності і безвізу стане серйозним викликом для України після пандемії COVID.

При цьому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина впевнена, що вакцина від COVID стане новим безвізом.

Додамо, що в середині лютого в Івано-Франківську відкрилося почесне консульство Хорватії.

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