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В Ірландії затримали ще одного підозрюваного у справі про 39 трупах у вантажівці

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 18:54
В Ірландії затримали ще одного підозрюваного у справі про 39 трупах у вантажівці
Фото (twitter.com/BelTel/)

Підозрюваного затримали в порту Дубліна, куди він прибув на поромі з Франції

В Ірландії поліцейські затримали чоловіка, який розшукувався для допиту по справі про 39 загиблих, тіла яких знайшли у вантажівці в графстві Ессекс в Англії. Про це повідомляє національна телерадіокомпанія RTE.

Повідомляється, що уродженець Північної Ірландії віком приблизно 20 років був арештований в порту Дубліна, куди він прибув на поромі з Франції. Слідчі хочуть поговорити з ним про пересування контейнера, де були виявлені загиблі.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

Нещодавно стало відомо, що більшість з 39 загиблих, знайдених у вантажівці у Великобританії, були громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. У В'єтнамі в соцмережах з'явилися повідомлення сімей, які заявили про зниклих рідних, відреагувавши на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. Вони зв'язалися з посольством країни у Великобританії з проханнями про допомогу. Вважається, що є принаймні шість сімей, які бояться, що їх родичі можуть бути серед жертв в контейнері.

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