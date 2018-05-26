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Интервью

В Ирландии на референдуме поддержали легализацию абортов

НовостиПолитика    26.05.2018 - 16:20
Фото: референдум о вопросу абортов в Ирландии (twitter.com moments)
Фото: референдум о вопросу абортов в Ирландии (twitter.com moments)

Послабление законодательства против абортов поддержали 60% ирландцев

Предварительные результаты в Ирландии на референдуме о легализации абортов показали, что послабление законов против абортов поддержали 60% ирландцев. Об этом в Twitter сообщает AFP.

"Первый результат на ирландском референдуме показывает, что собрано 60% голосов, чтобы положить конец запрету на аборты", - указано в сообщении.

Так, во время референдума на голосование был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок обладают одинаковым правом на жизнь.

Теперь результаты референдума дадут возможность принять закон, позволяющий женщинам делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.

 

Фото: референдум о вопросу абортов в Ирландии (twitter.com moments, Degaulle8 twitter)

Ирландские СМИ отмечают, что явка на этом референдуме была выше, чем когда был созван референдум об однополых браках. Так, для участия в референдуме о легализации абортов зарегистрировались более 3,2 миллиона ирландцев, при том, что население страны составляет чуть более 4,2 миллиона человек.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзитполов за легализацию прерывания беременности на референдуме в Ирландии 25 мая проголосовали 68 процентов участников.

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Теги публикации: Ирландия, референдум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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