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Інтерв'ю

В Ірландії на референдумі підтримали легалізацію абортів

НовиниПолітика    26.05.2018 - 16:20
Фото: референдум щодо питання абортів в Ірландії (twitter.com moments)
Фото: референдум щодо питання абортів в Ірландії (twitter.com moments)

Послаблення законодавства проти абортів підтримали 60% ірландців

Попередні результати в Ірландії на референдумі про легалізацію абортів показали, що послаблення законів проти абортів підтримали 60% ірландців. Про це Twitter повідомляє AFP.

"Перший результат на ірландському референдумі показує, що зібрано 60% голосів, щоб покласти кінець заборони на аборти", - зазначено в повідомленні.

Так, під час референдуму на голосування було винесено питання про згоду на відміну поправки до конституції, згідно з якою вагітна жінка і ненароджена дитина володіють однаковим правом на життя.

Тепер результати референдуму дадуть можливість прийняти закон, що дозволяє жінкам робити аборт без медичних показань на терміні до 12 тижнів.

 

Фото: референдум щодо питання абортів в Ірландії (twitter.com moments, Degaulle8/twitter)

Ірландські ЗМІ відзначають, що явка на цьому референдумі була вище, ніж коли був скликаний референдум про одностатеві шлюби. Так, для участі у референдумі про легалізацію абортів зареєструвалися понад 3,2 мільйона ірландців, при тому, що населення країни становить трохи більше 4,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними екзитполів за легалізацію переривання вагітності референдумі в Ірландії 25 травня проголосували 68 відсотків учасників.

В Ірландії проголосували за легалізацію абортів, - екзитпол Мей заявила, що зараз не час для нового референдуму по Шотландії
Теги публікації: Ирландия, референдум  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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