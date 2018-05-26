В Ірландії на референдумі підтримали легалізацію абортів

Послаблення законодавства проти абортів підтримали 60% ірландців

Попередні результати в Ірландії на референдумі про легалізацію абортів показали, що послаблення законів проти абортів підтримали 60% ірландців. Про це Twitter повідомляє AFP.

"Перший результат на ірландському референдумі показує, що зібрано 60% голосів, щоб покласти кінець заборони на аборти", - зазначено в повідомленні.

#BREAKING First result in Irish referendum shows 60% vote to end abortion ban — AFP news agency (@AFP) May 26, 2018

Так, під час референдуму на голосування було винесено питання про згоду на відміну поправки до конституції, згідно з якою вагітна жінка і ненароджена дитина володіють однаковим правом на життя.

Тепер результати референдуму дадуть можливість прийняти закон, що дозволяє жінкам робити аборт без медичних показань на терміні до 12 тижнів.

Фото: референдум щодо питання абортів в Ірландії (twitter.com moments, Degaulle8/twitter)

Ірландські ЗМІ відзначають, що явка на цьому референдумі була вище, ніж коли був скликаний референдум про одностатеві шлюби. Так, для участі у референдумі про легалізацію абортів зареєструвалися понад 3,2 мільйона ірландців, при тому, що населення країни становить трохи більше 4,2 мільйона осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними екзитполів за легалізацію переривання вагітності референдумі в Ірландії 25 травня проголосували 68 відсотків учасників.