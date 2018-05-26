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В Ирландии проголосовали за легализацию абортов, - экзитпол

НовостиОбщество    26.05.2018 - 04:28
Фото: сторонница легализации абортов (Getty Images/ J.J.Mitchell)
Фото: сторонница легализации абортов (Getty Images/ J.J.Mitchell)

В католической Ирландии аборты запрещены с 1983 года

По данным экзитполов за легализацию прерывания беременности на референдуме в Ирландии 25 мая проголосовали 68 процентов участников. Об этом информирует DW.

За легализацию абортов проголосовали в основном молодые люди и женщины. В референдуме могли принять участие 3,2 млн человек. Около 90% жителей Ирландии возрастом от 18 до 24 лет проголосовали за отмену запрета абортов.

Официальные результаты референдума будут объявлены по итогам подсчета голосов в субботу, 26 мая. 

В католической Ирландии аборты запрещены с 1983 года. 

"Женщине, сделавшей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы. С 2014 года аборты разрешены, только если беременность представляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещается делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тыс жительниц страны", - пишет издание. 

Напомним, суд отпустил Вайнштейна под залог в миллион долларов.

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Теги публикации: Ирландия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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