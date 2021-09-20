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В Ирландии привились от COVID 90% взрослого населения

Автор: Валерия Полищук

В Ирландии вакцинировано 90% подростков старше 16 лет. Таким образом, Ирландия стала страной Евросоюза с самой высокой долей вакцинации, за которой следуют Мальта, Дания и Португалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

При этом правительство планирует 22 октября снять большинства ограничений и поставило эту дату в зависимость от превышения 90% порога. До сих пор меры постепенно отменялись, и ожидается, что на этой неделе многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев закрытия.

Говоря о возобновлении очной работы, заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил, что он надеется, что можно извлечь уроки из гибкости, необходимой во время пандемии, и что удаленная работа, таким образом, "станет постоянным элементом ирландской трудовой жизни".

Начиная с понедельника, ограничения на работу в помещениях будут ослаблены, а на работу на открытом воздухе - сняты.

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ИрландияВакцинация