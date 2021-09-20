В Ірландії прищепилися від COVID 90% дорослого населення

В Ірландії вакциновано 90% підлітків старше 16 років. Таким чином, Ірландія стала країною Євросоюзу з найвищою часткою вакцинації, за якою слідують Мальта, Данія та Португалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

При цьому уряд планує 22 жовтня зняти більшість обмежень і поставив цю дату в залежність від перевищення 90% порогу. До цих пір заходи поступово скасовувалися, і очікується, що на цьому тижні багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців закриття.

Говорячи про відновлення очної роботи, заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар заявив, що він сподівається, що можна винести уроки з гнучкості, необхідної під час пандемії, і що віддалена робота, таким чином, "стане постійним елементом ірландського трудового життя".

Починаючи з Понеділка, обмеження на роботу в приміщеннях будуть ослаблені, а на роботу на відкритому повітрі - зняті.