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В Ірландії прищепилися від COVID 90% дорослого населення

Автор: Валерія Поліщук

В Ірландії вакциновано 90% підлітків старше 16 років. Таким чином, Ірландія стала країною Євросоюзу з найвищою часткою вакцинації, за якою слідують Мальта, Данія та Португалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

При цьому уряд планує 22 жовтня зняти більшість обмежень і поставив цю дату в залежність від перевищення 90% порогу. До цих пір заходи поступово скасовувалися, і очікується, що на цьому тижні багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців закриття.

Говорячи про відновлення очної роботи, заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар заявив, що він сподівається, що можна винести уроки з гнучкості, необхідної під час пандемії, і що віддалена робота, таким чином, "стане постійним елементом ірландського трудового життя".

Починаючи з Понеділка, обмеження на роботу в приміщеннях будуть ослаблені, а на роботу на відкритому повітрі - зняті.

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ІрландіяВакцинація