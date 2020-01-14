В Ирландии назначили досрочные парламентские выборы

Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Выборы в Ирландии состоятся 8 февраля

8 февраля 2020 года в Ирландии состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, 14 января премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен получить формальное одобрение президента на роспуск парламента и начало предвыборной кампании.

Варадкар выступил перед министрами на заседании правительства и объявил о своем решении. Позже он также проинформирует лидеров оппозиции.

Поскольку Великобритания собирается покинуть Евросоюз 31 января, Варадкар и Мартин ранее заявляли, что выборы должны состояться до мая.

Однако, требование Варадкара к Fianna Fáil о поддержке ряда дополнительных вопросов подняла перспективу досрочных выборов после того, как стороны не смогли согласовать короткую законодательную программу.

Напомним, 17 октября на границе в Северной Ирландии прошел митинг по поводу Brexit. Демонстранты требовали от политиков, чтобы те защищали мир, который, по их мнению, оказался под угрозой.

Кроме того, ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал сделку, заявив, что она содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории.

Также сообщалось, что демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по Brexit в ее нынешнем виде.