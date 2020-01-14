ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ирландии назначили досрочные парламентские выборы

Новости » Политика     14.01.2020 - 15:50
В Ирландии назначили досрочные парламентские выборы
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Выборы в Ирландии состоятся 8 февраля

8 февраля 2020 года в Ирландии состоятся досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, 14 января премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намерен получить формальное одобрение президента на роспуск парламента и начало предвыборной кампании.

Варадкар выступил перед министрами на заседании правительства и объявил о своем решении. Позже он также проинформирует лидеров оппозиции.

Поскольку Великобритания собирается покинуть Евросоюз 31 января, Варадкар и Мартин ранее заявляли, что выборы должны состояться до мая.

Однако, требование Варадкара к Fianna Fáil о поддержке ряда дополнительных вопросов подняла перспективу досрочных выборов после того, как стороны не смогли согласовать короткую законодательную программу.

Напомним, 17 октября на границе в Северной Ирландии прошел митинг по поводу Brexit. Демонстранты требовали от политиков, чтобы те защищали мир, который, по их мнению, оказался под угрозой.

Кроме того, ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поддержал сделку, заявив, что она содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории.

Также сообщалось, что демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по Brexit в ее нынешнем виде.

В Абхазии назвали дату повторных "выборов" В Хорватии проходит второй тур президентских выборов
Новости Украины выборыИрландия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь