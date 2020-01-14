ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ірландії призначили дострокові парламентські вибори

Новини » Політика     14.01.2020 - 15:50
В Ірландії призначили дострокові парламентські вибори
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Вибори в Ірландії відбудуться 8 лютого

8 лютого 2020 року в Ірландії відбудуться дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, 14 січня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар має намір отримати формальне схвалення президента на розпуск парламенту і початок передвиборної кампанії.

Варадкар виступив перед міністрами на засіданні уряду оголосив про своє рішення. Пізніше він також проінформує лідерів опозиції.

Оскільки Великобританія збирається покинути Євросоюз 31 січня, Варадкар і Мартін раніше заявляли, що вибори повинні відбутися до травня.

Однак, вимога Варадкара до Fianna Fáil про підтримку ряду додаткових питань підняла перспективу дострокових виборів після того, як сторони не змогли узгодити коротку законодавчу програму.

Нагадаємо, 17 жовтня на кордоні в Північній Ірландії відбувся мітинг з приводу Brexit. Демонстранти вимагали від політиків, щоб ті захищали світ, який, на їхню думку, опинився під загрозою.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав угоду, заявивши, що вона містить "унікальне рішення" з Північної Ірландії, яке відображає "специфіку історії та географії" цієї території.

Також повідомлялося, що демократична юнионистская партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати операцію Brexit в її нинішньому вигляді.

В Абхазії назвали дату повторних "виборів" У Хорватії проходить другий тур президентських виборів
Новини України выборыИрландия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся