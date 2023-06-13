В Іркутській області РФ зіткнулися два танкери. Один перевозив понад 800 тонн бензину

В Іркутській області Росії на річці Лєна зіткнулися два танкери. Через аварію стався розлив нафтопродуктів, у регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Іркутської області РФ Ігоря Кобзєва.

Так, один із танкерів - ТР-901 знаходиться на ремонті, а другий танкер "Єрофей Хабаров" перевозив 832 тонни бензину.

"Внаслідок зіткнення у "Єрофея Хабарова" було пошкоджено одну з місткостей. У ній було 138 тонн палива. Воно почало виливатися в акваторію", - розповів він.

Через аварію на воді в Кіренському районі Іркутської області ввели режим "надзвичайної ситуації". Як уточнив губернатор, нібито, за попередньою інформацією, в акваторію могло вилитися від 60 до 90 тонн АІ-92.

"На даний момент нафтова пляма пройшла низку населених пунктів", - додав Кобзєв.

Зазначимо, що Росія використовує флот старих суден, щоб обійти обмеження цін на свій експорт, запроваджене країнами G7. Більшості з них виповнилося 20 років і попередні власники мали намір здати їх на металобрухт. Наприклад, за даними Bloomberg, танкер "Престиж" розломився на дві частини біля берегів північної частини Іспанії ще в 2002 році.