В Иркутской области РФ столкнулись два танкера. Один перевозил более 800 тонн бензина

В Иркутской области России на реке Лена столкнулись два танкера. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Иркутской области РФ Игоря Кобзева.

Так, один из танкеров - ТР-901 находится на ремонте, а второй танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина.

"В результате столкновения у "Ерофея Хабарова" была повреждена одна из емкостей. В ней было 138 тонн топлива. Оно начало выливаться в акваторию", - рассказал он.

Из-за аварии на воде в Киренском районе Иркутской области ввели режим "чрезвычайной ситуации". Как уточнил губернатор, якобы, по предварительной информации, в акваторию могло вылиться от 60 до 90 тонн АИ-92.

"На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов", - добавил Кобзев.

Отметим, что Россия использует флот старых судов, чтобы обойти ограничение цен на свой экспорт, введенное странами G7. Большинству из них уже исполнилось 20 лет и предыдущие владельцы намеревались сдать их на металлолом. Например, по данным Bloomberg, танкер "Престиж" разломился на две части у берегов северной части Испании еще в 2002 году.