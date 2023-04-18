Для обходу санкцій РФ використовує танкери, які планували здати на металобрухт, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ще у 2002 році танкер "Престиж" розломився на дві частини біля берегів північної частини Іспанії.

"Безперервні удари та вигини, яким зазнають корпуси, згодом неминуче послаблюють кораблі і можуть призвести до катастрофічних наслідків", - повідомляє Bloomberg.

Bloomberg пише, що натомість вони передали їх новим компаніям (пов'язаним із РФ -ред.), які продовжують їх використовувати.

"Оскільки багатьом із цих судів уже виповнилося 20 років, попередні власники розраховували продати їх на брухт", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що кількість танкерів у російському "тіньовому флоті" може становити до 600 штук, з яких 400 - перевізники сирої нафти. РФ використовує їх, аби обходити міжнародні санкції.

Раніше повідомлялось, що Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину.

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