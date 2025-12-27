IRIS-T для України: що відомо про німецькі системи ППО

Німеччина передала Україні вже дев'ятий зенітний ракетний комплекс IRIS-T. У Міністерстві оборони розповіли про ключові характеристики цих систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як повідомили в Міністерстві оборони, IRIS-T - це сучасний комплекс ППО німецького виробництва, який випускає компанія Diehl Defense.

Він призначений для знищення широкого спектра повітряних цілей - літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.

Ракети IRIS-T вирізняються високою маневровістю та здатні вражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування.

Вони оснащені чутливими інфрачервоними головками самонаведення, що дозволяє ефективно розпізнавати реальні повітряні загрози, обходити системи захисту сучасних літаків і не реагувати на хибні цілі.

Наразі на озброєнні використовуються дві модифікації комплексів IRIS-T:

SLS – малий радіус дії, дальність до 12 км, висота до 8 км;

SLМ – середній радіус дії, дальність до 40 км, висота до 20 км.

Комплекси IRIS-T інтегруються в єдину систему протиповітряної оборони України та працюють у взаємодії з іншими засобами ППО і ПРО, підсилюючи загальний захист повітряного простору.