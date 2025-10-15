UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

IRIS-T, ракети для Patriot і не тільки. Німеччина передасть Україні зброю на 2 млрд євро

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро. Вона спрямована на посилення української протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

Пісторіус під час зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі зазначив, що Україна, зокрема, отримає пакет військової допомоги вартістю близько 500 млн доларів. До нього входять ракети для систем ППО Patriot, радіолокаційні системи, а також артилерійські боєприпаси з високоточним наведенням.

Також Німеччина надасть Україні дві системи IRIS-T з великою кількістю керованих ракет. Очікується постачання протитанкової зброї, засобів зв'язку та сучасного стрілецького озброєння.

"Поточні події на полі бою в Україні мають зміцнити нашу рішучість продовжувати підтримку України", - зазначив міністр.

За його словами, Росія не виявляє бажання закінчувати війну проти України і намагається приховати свої невдачі за рахунок ударів по мирних українських містах. Водночас ЗСУ значно уповільнюють просування солдатів РФ.

Пісторіус уточнив, що, згідно з німецькими оцінками, з початку року Росія втратила близько 300 тисяч солдатів.

 

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбейль наголосив, що його країна щорічно витрачатиме на допомогу Україні 9 млрд євро.

Відповідне рішення було погоджено німецьким урядом.

Зокрема, станом на кінець серпня Німеччина могла передати Україні вже вісім систем ППО IRIS-T.

