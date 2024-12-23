IRIS-T, Patriot й не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги: список

Німеччина передала Україні новий пакет військової підтримки, який включає системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, Patriot й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.
У новий пакет допомоги увійшли:
У тому ж числі, пакет підтримки доповнюють генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.
Німеччина є одним із ключових партнерів України у питаннях військової, фінансової та гуманітарної підтримки. Після початку повномасштабної війни Німеччина надала значну кількість оборонного обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, танки Leopard 2, гаубиці, боєприпаси та засоби для розмінування.
Також країна активно підтримує Україну у навчанні військових та надає допомогу для посилення енергетичної інфраструктури.
Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час брифінгу, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.
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