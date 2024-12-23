IRIS-T, Patriot и не только. Германия передала Украине большой пакет помощи: список

Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
В том же числе, пакет поддержки дополняют генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.
Германия является одним из ключевых партнеров Украины в вопросах военной, финансовой и гуманитарной поддержки. После начала полномасштабной войны Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.
Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.
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