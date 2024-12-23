IRIS-T, Patriot и не только. Германия передала Украине большой пакет помощи: список

В новый пакет помощи вошли:

15 танков Leopard 1 A5;

2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;

30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

самоходная гаубица PzH 2000;

12 броневиков с системами кинетической обороны;

7 десантных джипов Caracal;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

2 радара TRML-4D;

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

45 дайвинг-скутеров;

12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;

120 гранатометов GMW,

200 пулеметов MG4,

420 винтовок MK 556,

80 снайперских винтовок HLR 338,

100 винтовок CR 308;

52 000 снарядов 155 мм,

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

В том же числе, пакет поддержки дополняют генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.

Поддержка Украины со стороны Германии

Германия является одним из ключевых партнеров Украины в вопросах военной, финансовой и гуманитарной поддержки. После начала полномасштабной войны Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.

Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.