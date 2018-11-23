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Вместо Ирины Фриз в Раду зайдет Владимир Куренной

Новости » Политика    23.11.2018 - 11:50
Вместо Ирины Фриз в Раду зайдет Владимир Куренной
Фото: Владимир Куренной (facebook.com/vkkurennoy)

Куренной с 2015 года занимает должность руководителя департамента местного самоуправления и децентрализации АП

Вместо народного депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную раду зайдет 86-й номер в списке "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на избирательный список БПП обнародованный на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что Куренной с апреля 2015 года занимает должность руководителя департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

Также он был депутатом Рады от партии "УДАР" Виталия Кличко в 2012-2014 годах. Депутатом от "Блока Юлии Тимошенко" в парламенте пятого созыва в 2006-2007. С 1994 по 2002 он был депутатом Одесского горсовета.

Напомним, парламент назначил Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента. Отметим, в ходе обсуждения постановления глава правительства Владимир Гройсман выступил перед нардепами и призвал поддержать кандидатуру Фриз.

Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года.

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