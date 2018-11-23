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Замість Ірини Фриз в Раду зайде Володимир Куренной

Новини » Політика    23.11.2018 - 11:50
Замість Ірини Фриз в Раду зайде Володимир Куренной
Фото: Володимир Курінний (facebook.com/vkkurennoy)

Куренной з 2015 року займає посаду керівника департаменту місцевого самоврядування та децентралізації АП

Замість народного депутата Ірини Фриз, яку призначили на посаду міністра у справах ветеранів, у Верховну раду зайде 86-й номер у списку "Блоку Петра Порошенко" Володимир Куренной. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виборчий список БПП оприлюднений на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначимо, що Куренной з квітня 2015 року займає посаду керівника департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.

Також він був депутатом Ради від партії "УДАР" Віталія Кличка в 2012-2014 роках. Депутатом від "Блоку Юлії Тимошенко" у парламенті п'ятого скликання у 2006-2007. З 1994 по 2002 він був депутатом Одеської міськради.

Нагадаємо, парламент призначив Фріз міністром у справах ветеранів. Проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту. Відзначимо, в ході обговорення постанови глава уряду Володимир Гройсман виступив перед нардепами і закликав підтримати кандидатуру Фріз.

Міністерство запрацює в повному обсязі у червні 2019 року.

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