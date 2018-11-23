ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Министерство по делам ветеранов заработает в июне, - Фриз

Новости » Политика    23.11.2018 - 01:10
Министерство по делам ветеранов заработает в июне, - Фриз
Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Глава министерства рассказала, что создание министерства является долгим процессом

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прямый".

Фриз сообщила, что создание министерства является долгим процессом из-за процедурных правил.

"Согласно в полном объеме министерство сможет заработать лишь с июня", - отметила министр по делам ветеранов.

Она рассказала, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства.

"Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов", - сообщила Фриз.

Также глава Министерства по делам ветеранов рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов и формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Напомним, парламент назначил Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента.

Правительство создало Госслужбу по делам ветеранов Ветераны вышли под Кабмин требовать создания своего министерства
Новости Украины ветераныминистерство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь