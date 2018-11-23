Министерство по делам ветеранов заработает в июне, - Фриз

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Глава министерства рассказала, что создание министерства является долгим процессом

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прямый".

Фриз сообщила, что создание министерства является долгим процессом из-за процедурных правил.

"Согласно в полном объеме министерство сможет заработать лишь с июня", - отметила министр по делам ветеранов.

Она рассказала, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства.

"Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов", - сообщила Фриз.

Также глава Министерства по делам ветеранов рассказала, что планируется запуск процесса образования Единого государственного реестра ветеранов и формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Напомним, парламент назначил Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента.