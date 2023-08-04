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Іранців позбавили пільг в Україні. Кабмін розірвав угоду з Тегераном

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Іран, П'ятниця 04 серпня 2023 19:34
Іранців позбавили пільг в Україні. Кабмін розірвав угоду з Тегераном Фото: уряд припинив угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іраном (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Уряд схвалив проект закону, який припиняє дію Угоди про уникнення подвійного оподаткування з Іраном. Таким чином резиденти Ірану, що здійснюють діяльність в Україні будуть позбавлені пільгових умов оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів України.

"Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно, вчиненої 21 травня 1996 року", - повідомили в міністерстві.

Наслідками припинення дії угоди є:

  • недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування - 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгової ставки, встановленої Угодою: 10% - на дивіденди; 10% - на проценти; 10% - на роялті;
  • недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність у Ірані;
  • звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань;
  • прискорення згортання економічних і фінансових зв’язків з Іраном.

Санкції Заходу проти Ірану

Наприкінці липня Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану. Причиною для цього стали постачання дронів до РФ, які використовуються для атак по Україні.

Це вже третій окремий механізм санкцій, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий - з'явився у зв'язку зі звинуваченнями у порушеннях прав людини.

Крім цього, Британія планує ввести нові санкції, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу і дестабілізуючу поведінку по всьому світу.

Ми також повідомляли, що сьогодні Україна приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Ірану. Зокрема, за постачання Росії дронів-камікадзе.

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