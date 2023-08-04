Иранцы были лишены льгот в Украине. Кабмин расторг соглашение с Тегераном

Правительство одобрило проект закона, который прекращает действие Соглашения об избежании двойного налогообложения с Ираном. Таким образом резиденты Ирана, осуществляющие деятельность в Украине будут лишены льготных условий налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.

"Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на имущество, совершенного 21 мая 1996 года", - сообщили в министерстве.

Последствиями прекращения действия соглашения являются:

недопущение пополнения бюджета страны, способствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Ирана, полученных из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения - 15%, установленная Налоговым кодексом Украины, вместо льготной ставки, установленной Соглашением: 10% - на дивиденды; 10% - на проценты; 10% - на роялти;

недопущение потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Иране;

освобождение Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном по налоговым вопросам;

ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Ираном.

Санкции Запада против Ирана

В конце июля Евросоюз ввел новые санкции против Ирана. Причиной тому стали поставки дронов в РФ, которые используются для атак по Украине.

Это уже третий отдельный механизм санкций, созданный ЕС против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй - появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Кроме того, Британия планирует ввести новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его враждебное и дестабилизирующее поведение по всему миру.

Мы также сообщали, что сегодня и Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. В частности, за поставку России дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.