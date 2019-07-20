Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за задержания танкера

Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Ведомство вызвало для объяснений поверенного в делах Ирана в Лондоне

Министерство иностранных дел Великобритании в субботу, 20 июля, вызвало для объяснений поверенного в делах Ирана в Лондоне в связи с задержанием танкера под британским флагом компании Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Guardian.

Комментируя действия Ирана, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Тегеран выбрал "опасный путь дестабилизирующего поведения" и пообещал дать жесткий ответ, если танкер не будет освобожден.

Отметим, что на заседании кризисного комитета Cobra, которое состоялось в ночь на субботу, было принято решение воздержаться от военных мер, и ограничиться дипломатическими.

Напомним, ранее сообщалось, что иранский патруль Корпуса стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два нефтяные танкеры, которые шли под британским и либерийским флагами. Тогда иранские военные заявили, что танкер Stena Impero якобы нарушил международные правила.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал неприемлемым такое поведение Ирана. Он отметил, что "крайне обеспокоен" ситуацией, и призвал к свободе навигации в регионе. Также Хант анонсировал правительственное заседание, где власть Британии рассмотрит варианты освобождения захваченных танкеров.