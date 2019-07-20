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Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера

Новини » Політика    20.07.2019 - 22:05
Іранського дипломата викликали в МЗС Британії через затримання танкера
Фото: танкер Stena Impero (Associated Presss)

Відомство викликало для пояснень повіреного в справах Ірану в Лондоні

Міністерство закордонних справ Великобританії у суботу, 20 липня, викликало для пояснень повіреного в справах Ірану в Лондоні у зв'язку з затриманням танкера під британським прапором компанії Stena Impero в Ормузькій протоці. Про це повідомляє The Guardian.

Коментуючи дії Ірану, глава МЗС великої Британії Джеремі Хант заявив, що Тегеран вибрав "небезпечний шлях дестабілізуючого поведінки" і пообіцяв дати жорстку відповідь, якщо танкер не буде звільнений.

Відзначимо, що на засіданні кризового комітету Cobra, яке відбулося в ніч на суботу, було прийнято рішення утриматися від військових заходів, і обмежитися дипломатичними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранський патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузькій протоці два нафтові танкери, які йшли під британським і ліберійським прапорами. Тоді іранські військові заявили, що танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

Крім того, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант назвав неприйнятним така поведінка Ірану. Він зазначив, що "вкрай стурбований ситуацією, і закликав до свободи навігації у регіоні. Також Хант анонсував урядове засідання, де влада Британії розгляне варіанти звільнення захоплених танкерів.

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