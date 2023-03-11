Іранський військовий літак помітили над кордоном з Азербайджаном. МЗС викликало посла

У суботу, 11 березня, іранський військовий літак понад пів години безперервно здійснював політ уздовж державного кордону з Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1News .

Як зазначили в МЗС Азербайджану, таке наближення військового літака Ірану до державного кордону між двома країнами та політ над прикордонною лінією, всупереч прийнятій на міжнародному рівні практиці завчасного оповіщення сусідньої держави про наближення військових літаків до державного кордону, створюють загрозу безпеці цивільної авіації та слугують подальшому загостренню двосторонніх відносин.

"Більше півгодинного польоту військового літака поблизу звільнених від окупації територій Азербайджану є провокацією та недружньою поведінкою. Ми рішуче засуджуємо іранську сторону за такий провокаційний крок, закликаємо дати відповідні роз'яснення та утриматися від подібних провокаційних дій у майбутньому", - заявили у відомстві.

До того ж, посла Ірану викликали до Міністерства закордонних справ Азербайджану, йому було вручено відповідну ноту протесту.