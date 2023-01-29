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Азербайджан зупинив роботу посольства в Ірані

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Баку, Неділя 29 січня 2023 23:15
Азербайджан зупинив роботу посольства в Ірані Фото: заступник міністра закордонних справ Азербайджана Халафа Халафов (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Дипломатична діяльність посольства Азербайджані в Ірані була повністю призупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trend.

Сьогодні, 29 січня, заступник міністра закордонних справ Азербайджана Халафа Халафов заявив, що діяльність азербайджанського посольства в Ірані зупинена.

"Посольство залишиться 5 осіб, щоб захистити адміністративну будівлю та майно дипломатичної місії, але вони не проводитимуть дипломатичну діяльність", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану та убив начальника служби безпеки Орхана Аскурова.

Після чого Азербайджан захотів евакуювати своїх дипломатів з Ірану.

Сьогодні близько 22:00 за місцевим часом літак з евакуйованими працівниками посольства Азербайджана в Ірані приземлився в Баку. Також тіло Орхана Аскурова, який загинув внаслідок нападу на посольство, було доставлено до Баку.

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