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Иранский военный самолет был замечен над границей с Азербайджаном. МИД вызвал посла

Фото: иранский военный самолет заметили над границей с Азербайджаном, МИД вызвал посла (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 11 марта, иранский военный самолет более получаса непрерывно совершал полет вдоль государственной границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1News.

Как отметили в МИД Азербайджана, такое приближение военного самолета Ирана к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике преждевременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений.

"Более получасового полета военного самолета вблизи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением. Мы решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем", - заявили.

К тому же, посла Ирана вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, ему была вручена соответствующая нота протеста.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 27 января в Иране вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана. Нападающий убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

После этого инцидента замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафов заявил, что деятельность азербайджанского посольства в Иране остановлена.

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