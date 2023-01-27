В Ірані стався напад на посольство Азербайджану: є загиблий
Вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки і поранив ще двох охоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Азербайджану.
"Нападник з автомата Калашнікова знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. Також було поранено двох охоронців посольства при спробі запобігти нападу. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.
Наразі ведеться розслідування цього збройного нападу.
Також відомо, що правоохоронці затримали одного із нападників.
#Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, #Tahran 'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.— Mavi Vatan (@Patrie_Bleue) January 27, 2023
Biz bu iyrənc hücumu qınayırıq. #Azərbaycan #Tehran https://t.co/njiXrAa0mK pic.twitter.com/TxuNBkoOfm
Нагадаємо, за словами експерта, з початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів.
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