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В Ірані стався напад на посольство Азербайджану: є загиблий

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Тегеран, П'ятниця 27 січня 2023 09:29
В Ірані стався напад на посольство Азербайджану: є загиблий Фото: в Ірані стався напад на посольство Азербайджану (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки і поранив ще двох охоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Азербайджану.

"Нападник з автомата Калашнікова знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. Також було поранено двох охоронців посольства при спробі запобігти нападу. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Наразі ведеться розслідування цього збройного нападу.

Також відомо, що правоохоронці затримали одного із нападників.

Нагадаємо, за словами експерта, з початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів.

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