В Ірані стався напад на посольство Азербайджану: є загиблий

Вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки і поранив ще двох охоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Азербайджану.

"Нападник з автомата Калашнікова знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. Також було поранено двох охоронців посольства при спробі запобігти нападу. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Наразі ведеться розслідування цього збройного нападу.

Також відомо, що правоохоронці затримали одного із нападників.