Іранський флот отримав небезпечні далекобійні ракети, - ЗМІ

Глава ВМС Ірану Шахрама Ірані зазначив, що крилата ракета Talaeiyeh має дальність польоту понад 1000 км і є "розумною" ракетою, яка може змінювати цілі в середині місії".

Він також додав, що розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети були серед нових видів озброєння, доданих до арсеналу ВМС. За його словами, "все це обладнання було розроблено і вироблено іранською військовою промисловістю".

Агентство зазначає, що хоча західні військові аналітики стверджують, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

Атака іранського безпілотника на танкер в Індійськоу океані

У суботу, 23 грудня, випущений з території Ірану безпілотник атакував танкер CHEM PLUTO під прапором Ліберії в Індійському океані, що перевозив хімікати. На борту спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Обійшлося без жертв.

У Пентагоні підтвердили інцидент і зазначили, що це вже сьома атака Ірану на комерційне судноплавство з 2021 року.

Атаки єменеських хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

З листопада бойовики воєнізованого угрупування шиїтів-зейдитів, що діє на території Ємену, регулярно атакують торгові судна у Червоному морі, що займаються перевезенням вантажів з/до Ізраїлю. Таким чином ісламісти вирішили помститися Ізраїлю за проведення наземної операції проти радикального палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа.

16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку грудня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

Іран відкинув звинувачення США у причетності до планування нападів пов'язаного з Тегераном єменського руху хуситів на комерційні судна у Червоному морі.

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