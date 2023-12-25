Иранский флот получил опасные дальнобойные ракеты, - СМИ

Глава ВМС Ирана Шахрама Ирани отметил, что крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность полета более 1000 км и является "умной" ракетой, которая может "менять цели в середине миссии".

Он также добавил, что разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты были среди новых видов вооружения, добавленных в арсенал ВМС. По его словам, "все это оборудование было разработано и произведено иранской военной промышленностью".

Агентство отмечает, что, хотя западные военные аналитики отмечают преувеличение Ираном своих возможностей, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.

Атака иранского беспилотника на танкер в Индийском океане

В субботу, 23 декабря, выпущенный с территории Ирана беспилотник атаковал танкер CHEM PLUTO под флагом Либерии в Индийском океане, который перевозил химикаты. На борту вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Обошлось без жертв.

В Пентагоне подтвердили инцидент и отметили, что это уже седьмая атака Ирана на коммерческое судоходство с 2021 года.

Атаки йеменских хуситов на коммерческие корабли в Красном море

С ноября боевики действующей на территории Йемена военизированной группировки шиитов-зейдитов, регулярно атакуют торговые суда в Красном море, которые занимающиеся перевозкой грузов из/в Израиль. Таким образом исламисты мстят Израилю за проведение наземной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа.

16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, который пытался атаковать торговое судно в Красном море.

В начале декабря крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

Иран отверг обвинения США в причастности к планированию нападений связанного с Тегераном йеменского движения хуситов на коммерческие суда в Красном море.

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