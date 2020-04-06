Иранский депутат заявил, что виновных в катастрофе самолета МАУ не будут арестовывать

Депутат иранского парламента и член комиссии по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи назвал бессмысленным арест виновных в крушении украинского самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер.

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - сказал Норузи.

По его словам, самолет МАУ не контролировался сторожевой башней "и, по-видимому, попал под контроль Америки", поскольку за неделю до этого находился в Израиле. Иранский депутат считает, что американцы взломали систему контроля украинского самолета, установив "несколько специальных целей в Иране".

"Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей", - заявил Норузи.

Он также заявил, что указанные им доказательства делают бессмысленным арест виновников трагедии. Норузи подчеркнул, что арестов не будет.

Издание отмечает, что заявление иранского депутата прямо противоречит заявлениям официальных властей страны о том, что несколько человек, причастных к катастрофе украинского самолета в Иране были арестованы. Также это говорит о том, что, несмотря на официальную позицию Ирана о "человеческой ошибке", самолет МАУ мог быть сбит преднамеренно.

Напомним, авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В генеральном штабе Ирана заявили, что самолет был сбит Корпусом стражей исламской революции в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы.

Как сообщало РБК-Украина, спустя три месяца Украина так и не получила "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета.