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Офис генпрокурора не установил коммуникацию с Ираном по делу о катастрофе МАУ

Новости » Политика     05.02.2020 - 16:08
Офис генпрокурора не установил коммуникацию с Ираном по делу о катастрофе МАУ
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рябошапка трижды лично обращался к генпрокурору Ирана

Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рябошапки, он трижды лично обращался к генпрокурору Ирана.

"Из того, что можно обнародовать. Я лично трижды обратился к генеральному прокурору Ирана с запросами о предоставлении международно-правовой помощи. В частности, мы просили предоставить кроме доказательств, которые необходимы следствию, доказательства, на основании которых задержаны лица в Иране. Была информация недавно, что за совершение этого преступления в Иране задержали трех или четырех человек, которые сейчас находятся в местах предварительного заключения. К сожалению, такой прямой коммуникации с правоохранительными органами Ирана пока нет. Думаю, где мы можем достичь успеха, - это дипломатические пути", - отметил генпрокурор.

Напомним, публикация в СМИ переговоров диспетчеров по авиакатастрофе в Иране негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной, о чем предупредил глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов. По его словам, эти суммы являются недостаточными, и Киев будет добиваться их увеличения.

Подчеркнем, 4 февраля Иран заверил, что после утечки переговоров диспетчеров продолжит, как и прежде, работать с другими странами по авиакатастрофе украинского самолета МАУ. Иран также призвал все стороны избегать политизации вопроса.

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