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Іранські військові затримали 7 риболовецьких суден в Оманській затоці

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 14:32
Іранські військові затримали 7 риболовецьких суден в Оманській затоці
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На борту суден перебувають 24 іноземці

Корпус вартових ісламської революції заявив про затримання 7 риболовецьких суден в Оманській протоці, на борту яких знаходиться 24 іноземці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

Як повідомляється, іранські військові затримали сім риболовецьких суден з 24 іноземцями на борту в Оманській протоці. Причиною затримки в Тегерані називають "недотримання дозволеної дистанції від побережжя для риболовлі".

Зазначається, що інцидент стався в районі іранського порту Джакс.

Нагадаємо, раніше представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив про те, що Тегеран прийняв рішення відпустити з-під варти 7 членів екіпажу затриманого раніше британського нафтового танкера Stena Impero. Однак іранський представник не уточнив, громадян якої країни було звільнено.

Також РБК-Україна писало, що 4 липня влада Гібралтару затримала танкер Grace 1 за проханням, яке американська влада направила Британії. Влада Іспанії також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Британія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.

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