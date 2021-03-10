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Иранские чиновники попали под санкции США за нарушение прав человека

Автор: РБК-Украина

Госдепартамент США внес двух иранских чиновников в черный список. Их обвиняют в применении пыток и нарушении прав человека.

Об этом сообщает Reuters.

инкриминируют

Напомним, США в ООН передумали восстанавливать санкции против Ирана. Штаты рассматривают возможность "дипломатического пути".

Напомним, Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году.

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