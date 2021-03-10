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Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

Автор: РБК-Україна

Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

інкримінують

Нагадаємо, США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану. Штати розглядають можливість дипломатичного шляху".

Нагадаємо, Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році.

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