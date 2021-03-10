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Иранские чиновники попали под санкции США за нарушение прав человека

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 02:04
Иранские чиновники попали под санкции США за нарушение прав человека Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Госдепартамент США внес двух иранских чиновников в черный список. Их обвиняют в применении пыток и нарушении прав человека.

Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил следователей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в нарушениях прав человека. В частности, им инкриминируют "пытки и/или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание" в отношении политических заключенных, которых задержали в результате протестов в Иране.

Речь идет о Али Хемматиане и Масуду Сафдари. Им и ближайшим их родственникам теперь запретили въезд в США.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала такое решение, заявив, что будет вводить санкции против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека в Иране.

Напомним, США в ООН передумали восстанавливать санкции против Ирана. Штаты рассматривают возможность "дипломатического пути".

Напомним, Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году.

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