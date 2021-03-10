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Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

Новость на русском → США, Середа 10 березня 2021 02:04
Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини. Зокрема, їм інкримінують "тортури та/або жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання" щодо політичних ув'язнених, яких затримали в результаті протестів в Ірані.

Мова йде про Алі Хемматиане і Масуду Сафдари. Їм і найближчим їх родичам тепер заборонили в'їзд в США.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала таке рішення, заявивши, що буде вводити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини в Ірані.

Нагадаємо, США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану. Штати розглядають можливість дипломатичного шляху".

Нагадаємо, Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році.

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