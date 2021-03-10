Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини

Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини. Зокрема, їм інкримінують "тортури та/або жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання" щодо політичних ув'язнених, яких затримали в результаті протестів в Ірані.

Мова йде про Алі Хемматиане і Масуду Сафдари. Їм і найближчим їх родичам тепер заборонили в'їзд в США.