Іранські чиновники потрапили під санкції США за порушення прав людини
Держдепартамент США вніс двох іранських чиновників у чорний список. Їх звинувачують у застосуванні тортур і порушенні прав людини.
Про це повідомляє Reuters.
Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив слідчих Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в порушеннях прав людини. Зокрема, їм інкримінують "тортури та/або жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження або покарання" щодо політичних ув'язнених, яких затримали в результаті протестів в Ірані.
Мова йде про Алі Хемматиане і Масуду Сафдари. Їм і найближчим їх родичам тепер заборонили в'їзд в США.
Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала таке рішення, заявивши, що буде вводити санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини в Ірані.
Нагадаємо, США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану. Штати розглядають можливість дипломатичного шляху".
Нагадаємо, Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році.