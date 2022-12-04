Іранські ЗМІ спростували чутки про ліквідацію "поліції моралі" у країні
Іран не скасовував "поліцію моралі", діяльність якої призвела до загибелі жінки через "неправильне носіння хіджабу" та подальших протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Alam.
За інформацією іранського видання, офіційні представники влади не робили жодних заяв про ліквідацію "поліції моралі".
В Al Alam також зазначають, що такі чутки були пов'язані з неправильним трактуванням слів генерального прокурора Ірану Мохаммада Джафара Монтазері.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в Ірані ліквідували "поліцію моралі" після більш ніж двох місяців масштабних протестів.
"Поліція моралі не має нічого спільного із судовою системою і була скасована", - наводили ЗМІ слова генпрокурора.
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