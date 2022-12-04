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Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации "полиции нравов" в стране

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Воскресенье 04 декабря 2022 20:33
Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации "полиции нравов" в стране Фото: иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации “полиции нравов” в стране (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран не отменял "полицию нравов", деятельность которой привела к гибели женщины из-за "неправильного ношения хиджаба" и дальнейшим протестам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Alam.

По информации иранского издания, официальные представители власти не делали каких-либо заявлений о ликвидации "полиции нравов".

В Al Alam также отмечают, что такие слухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Иране ликвидировали "полицию нравов" после более чем двух месяцев масштабных протестов.

"Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена", - приводили СМИ слова генпрокурора.

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