Иранские СМИ опровергли слухи о ликвидации "полиции нравов" в стране
Иран не отменял "полицию нравов", деятельность которой привела к гибели женщины из-за "неправильного ношения хиджаба" и дальнейшим протестам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Alam.
По информации иранского издания, официальные представители власти не делали каких-либо заявлений о ликвидации "полиции нравов".
В Al Alam также отмечают, что такие слухи были связаны с неправильной трактовкой слов генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Иране ликвидировали "полицию нравов" после более чем двух месяцев масштабных протестов.
"Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена", - приводили СМИ слова генпрокурора.
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