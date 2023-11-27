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Іранські проксі намагаються зменшити вплив США на Ірак, - ISW

Фото: іранські проксі намагаються зменшити вплив США на Ірак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Підтримувані Іраном іракські угруповання намагаються використати війну Ізраїлю та ХАМАС для зменшення військового та політичного впливу США в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Harakat Hezbollah al-Nujaba

Участь Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

З перших днів бойових дій в США заявляли, що Іран є співучасником війни. Він тренував бойовиків ХАМАС, а потім його проксі (такі як, наприклад, "Хезболла") атакували Ізраїлю чи американські бази, дестабілізуючи ситуацію в регіоні.

Сам Іран заперечує свою участь, а нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС.

А пізніше міністр оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану бригадний генерал Мохаммад Реза Гараї Аштіані заявив, що "Вісь опору" (загальна назва бойовиків, афілійованих з Іраном) успішно дестабілізувала та ізолювала Ізраїль після нападу ХАМАС.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльІракІранХезболла