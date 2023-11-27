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Иранские прокси пытаются снизить влияние США на Ирак, - ISW

Фото: иранские прокси пытаются снизить влияние США на Ирак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Поддерживаемые Ираном иракские группировки пытаются использовать войну Израиля и ХАМАС для уменьшения военного и политического влияния США в Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Harakat Hezbollah al-Nujaba

Участие Ирана в войне Израиля и ХАМАС

С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков ХАМАС, а затем его прокси (такие как, например, "Хезболла") атаковали Израиля или американские базы, дестабилизируя ситуацию в регионе.

Сам Иран отрицает свое участие, а недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС.

А позже министр обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани заявил, что "Вось сопротивления" (общее название боевиков, аффилированных с Ираном) успешно дестабилизировала и изолировала Израиль после нападения ХАМАС.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильИракИранХезболла