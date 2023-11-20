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В Ірані заявили, що задовлені тим, як їх проксі дестабілізували ситуацію в Ізраїлі

Понеділок 20 листопада 2023 02:48
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В Ірані заявили, що задовлені тим, як їх проксі дестабілізували ситуацію в Ізраїлі Фото: в Ірані заявили, що задовлені тим, як їх проксі дестабілізували ситуацію в Ізраїлі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану бригадний генерал Мохаммад Реза Гараї Аштіані заявив, що "Вісь опору" (загальна назва бойовиків, афілійованих з Іраном) успішно дестабілізувала та ізолювала Ізраїль після нападу ХАМАС..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аштіані стверджував, що напад на мечеть Аль-Аксу зменшив міграцію євреїв до та всередині Ізраїлю, створивши економічну, політичну та безпекову кризи для країни. Він також заявив, що війна викликала антиізраїльські настрої в усьому світі та підірвала довіру до ізраїльського уряду.

Аштіані нарешті зазначив, що невдачі ізраїльської армії та розвідки після 7 жовтня дають уроки для майбутніх дій проти нього. Іранські державні ЗМІ широко поширили повідомлення Аштіані.

"Ця заява узгоджується з оцінкою ISW про те, що ХАМАС намагається продовжити свою війну проти Ізраїлю, щоб дати собі час заручитися підтримкою своїх іноземних партнерів і міжнародних гравців", - заявили аналітики.

В ISW також зазначили, що заява Аштіані також узгоджується з великою стратегічною метою Ірану міжнародної ізоляції та остаточного знищення ізраїльської держави.

"Заява Аштіані заслуговує особливої ​​уваги з огляду на його позицію в іранському режимі. Раніше Аштіані обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил з 2019 по 2021 роки, перш ніж стати міністром оборони. Посада міністра оборони часто є сходинкою до все більш впливових посад в Ірані. Численні іранські міністри оборони пізніше служили особистими радниками верховного лідера", - пояснили в ISW.

Участь Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

З перших днів бойових дій в США заявляли, що Іран є співучасником війни. Він тренував бойовиків ХАМАС, а потім його проксі (такі як, наприклад, "Хезболла") атакували Ізраїлю чи американські бази, дестабілізуючи ситуацію в регіоні.

Сам Іран заперечує свою участь, а нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС.

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