Іранські проксі намагаються зменшити вплив США на Ірак, - ISW

Підтримувані Іраном іракські угруповання намагаються використати війну Ізраїлю та ХАМАС для зменшення військового та політичного впливу США в Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Іранські лідери постійно заявляють, що однією з їхніх найбільших стратегічних цілей є вигнання Сполучених Штатів та їх впливу з Близького Сходу. Вони, схоже, надають особливого пріоритету виведенню Сполучених Штатів з Іраку, враховуючи, наскільки важливим вони вважають країну для безпеки іранського режиму.

23 листопада генеральний секретар руху Harakat Hezbollah al-Nujaba в Іраці Акрам аль-Каабі оприлюднив заяву, в якій закликав до "оголошення війни" Сполученим Штатам і їх вигнання з Іраку.

Він оприлюднив заяву у відповідь на удари винищувачів США по об’єктах "Хезболли" в Джурф-аль-Сакр, провінція Бабіль, Ірак, 22 листопада. Сполучені Штати завдали цих ударів у відповідь на неодноразові атаки бойовиків на військовослужбовців США протягом останніх тижнів. Каабі описав присутність американських бойових сил, радників і техніків в Іраку як "ворожу".

Генеральний секретар Asaib Ahl al Haq Каїс аль-Хазалі окремо заявив, що американські сили не мають наміру залишати Ірак і виправдовують свою присутність під приводом боротьби з ІДІЛ. Хазалі заявив, що атаки США на іракські сили безпеки і особливо Сили народної мобілізації є "неприйнятними".

Підтримувані Іраном ополченці намагалися висвітлити членство "Хезболли" у Силах народної мобілізації в останні дні, щоб зобразити авіаудари США по позиціях бойовиків як атаки на пов’язану з державою організацію безпеки, а не на членів Іноземної терористичної організації США, якою є "Хезболла". Хазалі також підкреслив підтримку іракськими групами опору палестинців у війні Ізраїлю та ХАМАС.

25 листопада іракський парламентарій Алаа аль-Рікабі заявив, що колишній спікер парламенту Мохаммед Халбусі заблокував позачергову сесію парламенту, щоб вислати з країни посла США в Іраку Аліну Романовскі, перш ніж його було звільнено 14 листопада - тоді Федеральний верховний суд Іраку виніс постанову про усунення Халбусі з парламенту.

Халбусі, важливий сунітський політик і лідер руху Таккадум, стверджував, що рішення Федерального верховного суду було неконституційним і було кроком невизначених партій, щоб створити політичний розкол у суспільстві. Заява Рікабі від 25 листопада підтверджує гіпотезу ISW про те, що Халбусі було звільнено з посади в рамках політичних зусиль щодо скорочення присутності США в Іраку.

Участь Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

З перших днів бойових дій в США заявляли, що Іран є співучасником війни. Він тренував бойовиків ХАМАС, а потім його проксі (такі як, наприклад, "Хезболла") атакували Ізраїлю чи американські бази, дестабілізуючи ситуацію в регіоні.

Сам Іран заперечує свою участь, а нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС.

А пізніше міністр оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану бригадний генерал Мохаммад Реза Гараї Аштіані заявив, що "Вісь опору" (загальна назва бойовиків, афілійованих з Іраном) успішно дестабілізувала та ізолювала Ізраїль після нападу ХАМАС.

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