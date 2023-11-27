Иранские прокси пытаются снизить влияние США на Ирак, - ISW

Поддерживаемые Ираном иракские группировки пытаются использовать войну Израиля и ХАМАС для уменьшения военного и политического влияния США в Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Иранские лидеры постоянно заявляют, что одной из их крупнейших стратегических целей является изгнание Соединенных Штатов и их влияние с Ближнего Востока. Они, похоже, придают особый приоритет выводу Соединенных Штатов из Ирака, учитывая, насколько важным они считают страну для безопасности иранского режима.

23 ноября генеральный секретарь движения Harakat Hezbollah al-Nujaba в Ираке Акрам аль-Кааби обнародовал заявление, в котором призвал к "объявлению войны" Соединенным Штатам и их изгнанию из Ирака.

Он обнародовал заявление в ответ на удары истребителей США по объектам "Хезболлы" в Джурф-аль-Сакре, провинция Бабиль, Ирак, 22 ноября. Соединенные Штаты нанесли эти удары в ответ на неоднократные атаки боевиков на военнослужащих США в течение последних недель. Кааби описал присутствие американских боевых сил, советников и техников в Ираке как "враждебную".

Генеральный секретарь Asaib Ahl al Haq Каис аль-Хазали особо заявил, что американские силы не намерены покидать Ирак и оправдывают свое присутствие под предлогом борьбы с ИГИЛ. Хазали заявил, что атаки США на иракские силы безопасности и особенно Силы народной мобилизации "неприемлемы".

Поддерживаемые Ираном ополченцы пытались осветить членство "Хезболлы" в Силах народной мобилизации в последние дни, чтобы изобразить авиаудары США по позициям боевиков как атаки на связанную с государством организацию безопасности, а не на членов Иностранной террористической организации США, которая является "Хезболла". Хазали также подчеркнул поддержку иракскими группами сопротивления палестинцам в войне Израиля и ХАМАС.

25 ноября иракский парламентарий Алаа аль-Рикаби заявил, что бывший спикер парламента Мохаммед Халбуси заблокировал внеочередную сессию парламента, чтобы выслать из страны посла США в Ираке Алину Романовски, прежде чем он был уволен 14 ноября - тогда Федеральный верховный суд Ирака вынес решение из парламента.

Халбуси, важный суннитский политик и лидер движения Таккадум, утверждал, что решение Федерального верховного суда было неконституционным и являлось шагом неопределенных партий, чтобы создать политический раскол в обществе. Заявление Рикаби от 25 ноября подтверждает гипотезу ISW о том, что Халбуси был уволен с должности в рамках политических усилий по сокращению присутствия США в Ираке.

Участие Ирана в войне Израиля и ХАМАС

С первых дней боевых действий в США заявляли, что Иран является соучастником войны. Он тренировал боевиков ХАМАС, а затем его прокси (такие как, например, "Хезболла") атаковали Израиля или американские базы, дестабилизируя ситуацию в регионе.

Сам Иран отрицает свое участие, а недавно верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Гании, что его страна не будет вступать в войну против Израиля от имени ХАМАС.

А позже министр обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Гараи Аштиани заявил, что "Вось сопротивления" (общее название боевиков, аффилированных с Ираном) успешно дестабилизировала и изолировала Израиль после нападения ХАМАС.

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