Іранські посадовці сумніваються в масштабах ударів США: WP дізналося деталі розмов

США отримали перехоплені розмови високопосадовців Ірану, які у приватних бесідах висловлювали здивування і навіть розчарування через те, що удари американської армії по ядерних об’єктах не завдали очікуваних масштабних руйнувань.

Як пише видання з інформації джерел, у розмовах, що мали залишатися конфіденційними, іранські чиновники обговорювали, чому атаки президента Дональда Трампа, які включали використання важких авіабомб і крилатих ракет "Томагавк", не призвели до повного знищення ключових об’єктів у містах Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Аналітики зазначають, що хоча удари завдали серйозних пошкоджень, масштаби руйнувань виявилися менш масштабними, ніж припускали в Тегерані.

Зокрема, є дані, що Іран заздалегідь перемістив більшість запасів високозбагаченого урану. Вибухи заблокували входи на деяких об’єктах, але не зруйнували підземні споруди.

Критика Трампа

Представники адміністрації США заперечують цю інформацію і наполягають, що знищено важливий завод з переробки металу, що є ключовим для створення ядерної зброї.

За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, відновлення цього об’єкта займе роки.

Однак офіційні особи підкреслюють, що перехоплені розмови - це лише частина загальної розвідувальної інформації і не можуть слугувати єдиним критерієм оцінки успішності операції.

Трамп відреагував на новину критикою демократів і заявив, що операція затримала ядерну програму Ірану на роки. Він також сумнівається в повідомленнях про те, що Іран встиг перемістити запаси урану до початку ударів.