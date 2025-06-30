Іранські посадовці сумніваються в масштабах ударів США: WP дізналося деталі розмов

Перехоплені розмови іранських чиновників свідчать, що удари США не були такими руйнівними, як очікували в Тегерані. Це стало відомо з розвідувальних даних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
США отримали перехоплені розмови високопосадовців Ірану, які у приватних бесідах висловлювали здивування і навіть розчарування через те, що удари американської армії по ядерних об’єктах не завдали очікуваних масштабних руйнувань.
Як пише видання з інформації джерел, у розмовах, що мали залишатися конфіденційними, іранські чиновники обговорювали, чому атаки президента Дональда Трампа, які включали використання важких авіабомб і крилатих ракет "Томагавк", не призвели до повного знищення ключових об’єктів у містах Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Аналітики зазначають, що хоча удари завдали серйозних пошкоджень, масштаби руйнувань виявилися менш масштабними, ніж припускали в Тегерані.
Зокрема, є дані, що Іран заздалегідь перемістив більшість запасів високозбагаченого урану. Вибухи заблокували входи на деяких об’єктах, але не зруйнували підземні споруди.
Представники адміністрації США заперечують цю інформацію і наполягають, що знищено важливий завод з переробки металу, що є ключовим для створення ядерної зброї.
За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, відновлення цього об’єкта займе роки.
Однак офіційні особи підкреслюють, що перехоплені розмови - це лише частина загальної розвідувальної інформації і не можуть слугувати єдиним критерієм оцінки успішності операції.
Трамп відреагував на новину критикою демократів і заявив, що операція затримала ядерну програму Ірану на роки. Він також сумнівається в повідомленнях про те, що Іран встиг перемістити запаси урану до початку ударів.
США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану.
Весь цей час ходили чутки про те, чи приєднаються Сполучені Штати до цієї операції. У зв'язку з обстрілами з Ірану деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.
Уже в ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.
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