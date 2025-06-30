Иранские чиновники сомневаются в масштабах ударов США: WP узнало детали разговоров

США получили перехваченные разговоры высокопоставленных чиновников Ирана, которые в частных беседах выражали удивление и даже разочарование из-за того, что удары американской армии по ядерным объектам не нанесли ожидаемых масштабных разрушений.

Как пишет издание по информации источников, в разговорах, которые должны были оставаться конфиденциальными, иранские чиновники обсуждали, почему атаки президента Дональда Трампа, которые включали использование тяжелых авиабомб и крылатых ракет "Томагавк", не привели к полному уничтожению ключевых объектов в городах Фордо, Натанзе и Исфахане.

Аналитики отмечают, что хотя удары нанесли серьезные повреждения, масштабы разрушений оказались менее масштабными, чем предполагали в Тегеране.

В частности, есть данные, что Иран заранее переместил большинство запасов высокообогащенного урана. Взрывы заблокировали входы на некоторых объектах, но не разрушили подземные сооружения.

Критика Трампа

Представители администрации США отрицают эту информацию и настаивают, что уничтожен важный завод по переработке металла, который является ключевым для создания ядерного оружия.

По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, восстановление этого объекта займет годы.

Однако официальные лица подчеркивают, что перехваченные разговоры - это лишь часть общей разведывательной информации и не могут служить единственным критерием оценки успешности операции.

Трамп отреагировал на новость критикой демократов и заявил, что операция задержала ядерную программу Ирана на годы. Он также сомневается в сообщениях о том, что Иран успел переместить запасы урана до начала ударов.