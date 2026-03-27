Іранські хакери зламали пошту директора ФБР і "злили" особисті дані за 10 років

Хакери, пов'язані з Іраном, зламали особисту пошту директора ФБР Каша Пателя та виклали частину листування у відкритий доступ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, злам підтвердив представник Міністерства юстиції США.
Відповідальність за злам взяла на себе група Handala Hack Team. На своєму сайті хакери написали, що Патель "тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано".
Посадовець Мін'юсту підтвердив: особиста поштова скринька директора ФБР справді була скомпрометована. Матеріали, що з'явились в мережі, виглядають справжніми.
ФБР на запит про коментар не відповіло. Хакери також на зв'язок не вийшли.
Handala позиціонує себе як пропалестинська хакерська група. Однак західні дослідники кібербезпеки вважають, що це один з кількох псевдонімів, під якими діють підрозділи кіберрозвідки іранського уряду.
Нещодавно ця ж група заявила про злам американської медичної компанії Stryker з Мічигану - хакери стверджують, що видалили значний масив даних компанії.
Reuters не змогло самостійно підтвердити автентичність листів. Проте особиста адреса Gmail, яку Handala називає зламаною, збігається з адресою, пов'язаною з Пателем у попередніх витоках даних - це встановила компанія District 4 Labs, яка займається розвідкою даркнету.
Серед опублікованих матеріалів, за даними Reuters, є особисті фотографії директора ФБР та листування - як особисте, так і робоче. Листи датовані 2010-2019 роками.
Нещодавно хакери атакували державні сервіси та медіа Ірану на тлі ударів США та Ізраїлю. Хвиля кібератак уразила також популярні додатки. Повсюди з'явилося повідомлення "Настав час розплати".
А ще раніше кіберзлочинці зламали месенджер чиновників Білого дому та Секретної служби. Ним коритувались десятки американських чиновників.