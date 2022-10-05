Іранські дрони вже не допоможуть Росії у війні, - Зеленський

Він пояснив, чому Росії доводиться приховувати навіть назву зброї, яку вона використовує на фронті.

"Вам доводиться пояснювати своєму суспільству, навіщо потрібна ця війна, брехлива мобілізація та знищення перспектив вашого народу. Коли люди відчувають правоту та перебувають на власній землі, вони самі всі знають", - заявив президент.

Він нагадав про нічну атаку іранських дронів-камікадзе у Білій Церкві.

"Навіть якщо ви десь ще у світі знайдете якусь іншу зброю з такою самою природною для вашого "русского мира" назвою, як ці іранські "Шахіди", якими ви намагаєтеся бомбити наші міста, як, наприклад, Біла Церква, це все одно вже вам нічим не допоможе", - сказав Зеленський.

За його словами, дедалі більше росіян усвідомлюють, що вони мають загинути просто тому, що одна людина не хоче припинити війну.

Іранські безпілотники в Україні

Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.

Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня, Тоді ж повітряну мету приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники використовують в Україні під іншою назвою. Окупанти перейменують "Shahed-136" на "Герань-2".

Через постачання бойових дронів Росії українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві. Тегеран своєю чергою заявив про нібито "вплив третіх країн" на рішення України.

Варто зазначити, що російські війська останнім часом досить активно використовують іранські безпілотники у війні проти України. Лише сьогодні вночі окупанти запустили по Київській області близько 12 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранений.