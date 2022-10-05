Иранские дроны уже не помогут России в войне, - Зеленский

Он объяснил, почему России приходится скрывать даже название оружия, которое она использует на фронте.

"Вам приходится объяснять своему обществу, зачем нужна эта война, лживая мобилизация и уничтожение перспектив вашего народа. Когда люди чувствуют правоту и находятся на собственной земле, они сами все знают", - заявил президент.

Он напомнил о ночной атаке иранских дронов-камикадзе в Белой Церкви.

"Даже если вы где-то еще в мире найдете какое-то другое оружие с таким же естественным для вашего русского мира названием, как эти иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить наши города, как например, Белая Церковь, это все равно уже вам ничем не поможет", - сказал Зеленский.

По его словам, все больше россиян осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники используются в Украине под другим названием. Оккупанты переименовуют "Shahed-136" на "Герань-2".

Из-за поставок боевых дронов России украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Тегеран в свою очередь заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

Стоит отметить, что российские войска последнее время довольно активно используют иранские беспилотники в войне против Украины. Только сегодня ночью оккупанты запустили по Киевской области около 12 дронов-камикадзе. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, а также есть раненый.