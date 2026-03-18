Іранські чиновники налякані вбивством Алі Ларіджані та дискутують, хто наступний, - NYT
Ліквідація Ізраїлем одного з ключових чиновників Ірану, глави Вищої Ради нацбезпеки Алі Ларіджані викликала занепокоєння поміж іранських чиновників в плані особистої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.
Окрім переживань за власне життя та безпеку, смерть Ларіджані також викликала занепокоєння щодо майбутнього Ірану. Адже представники влади ісламської держави вважали ліквідованого високопосадовця одним із тих, хто міг би домовитись на переговорах щодо врегулювання конфлікту.
Видання зазначає, що вже ліквідований глава Вищої ради нацбезпеки Ірану дійсно вважався однією з найвпливовіших фігур у країні, особливо після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї наприкінці лютого. Він відігравав ключову роль у військових рішеннях, внутрішній безпеці та придушенні протестів.
Слід зазначити, що ліквідація Ларіджані стала частиною стратегії Ізраїлю щодо "обезголовлення" іранського керівництва - серії точкових ударів по вищому військово-політичному командуванню країни.
На тлі цього Іран вже відповів ракетними ударами по Ізраїлю та об’єктах у регіоні, що різко загострило конфлікт і підвищило ризик масштабної війни на Близькому Сході.
Однак, думки щодо впливу загибелі високопосадовця на майбутнє країни розходяться. Окрім тих, хто вважає ліквідацію Ларіджані негативним чинником для майбутнього Ірану, є і ті, хто не надає цьому такого значення та переконаний, що режим встоїть.
Як доказ того, що смерть Ларіджані не вплине на подальший перебіг подій, представники другої теорії наводять ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Вони кажуть, що іранський режим зберігся навіть після його смерті.
Ліквідація Ларіджані
Нагадаємо, напередодні Ізраїль завдав авіаудару по Ірану та ліквідував Алі Ларіджані - праву руку вбитого іранського верховного лідера Алі Хаменеї, який також був главою Вищої Ради нацбезпеки Ірану.
Згодом ліквідацію іранського високопоставленого чиновника Алі Ларіджані підтвердив Тегеран.
Більшість представників іранського режиму вважали Ларіджані дійсно впливовою особою, яка могла б послабити градус напруги у війні зі США та Ізраїлем.