Иранские чиновники напуганы убийством Али Лариджани и дискутируют, кто следующий, - NYT

08:02 18.03.2026 Ср
2 мин
Чиновники Израиля считают, что смерть чиновника Али Лариджани уменьшила шансы на успешные переговоры в войне
aimg Маловичко Юлия
Иранские чиновники напуганы убийством Али Лариджани и дискутируют, кто следующий, - NYT Фото: ликвидированный председатель Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани (из открытых источников)

Ликвидация Израилем одного из ключевых чиновников Ирана, главы Высшего Совета нацбезопасности Али Лариджани вызвала беспокойство среди иранских чиновников в плане личной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Кроме переживаний за собственную жизнь и безопасность, смерть Лариджани также вызвала беспокойство относительно будущего Ирана. Ведь представители власти исламского государства считали ликвидированного чиновника одним из тех, кто мог бы договориться на переговорах по урегулированию конфликта.

Издание отмечает, что уже ликвидированный глава Высшего совета нацбезопасности Ирана действительно считался одной из самых влиятельных фигур в стране, особенно после гибели верховного лидера Али Хаменеи в конце февраля. Он играл ключевую роль в военных решениях, внутренней безопасности и подавлении протестов.

Следует отметить, что ликвидация Лариджани стала частью стратегии Израиля по "обезглавливанию" иранского руководства - серии точечных ударов по высшему военно-политическому командованию страны.

На фоне этого Иран уже ответил ракетными ударами по Израилю и объектам в регионе, что резко обострило конфликт и повысило риск масштабной войны на Ближнем Востоке.

Однако, мнения о влиянии гибели чиновника на будущее страны расходятся. Кроме тех, кто считает ликвидацию Лариджани негативным фактором для будущего Ирана, есть и те, кто не придает этому такого значения и убежден, что режим устоит.

В качестве доказательства того, что смерть Лариджани не повлияет на дальнейший ход событий, представители второй теории приводят ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Они говорят, что иранский режим сохранился даже после его смерти.

Ликвидация Лариджани

Напомним, накануне Израиль нанес авиаудар по Ирану и ликвидировал Али Лариджани - правую руку убитого иранского верховного лидера Али Хаменеи, который также был главой Высшего Совета нацбезопасности Ирана.

Впоследствии ликвидацию иранского высокопоставленного чиновника Али Лариджани подтвердил Тегеран.

Большинство представителей иранского режима считали Лариджани действительно влиятельным лицом, которое могло бы ослабить градус напряжения в войне с США и Израилем.

